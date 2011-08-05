5日午间分析：沪指盘中跌破前期低点

受昨夜欧美股市暴跌的影响，今日A股市场早盘亦大幅下挫。早盘沪深两市股指跳空低开後，在个股全线下跌的拖累下，沪综指快速下探盘中跌破前期低点，并最低探至2605.14点，随後部分个股回升，使得大盘跌幅有所收窄，不过权重股依然表现疲弱，午盘沪综指报收于2633.52点，下跌1.88%。