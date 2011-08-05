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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 5日 星期五 11:49 BJT

5日午间分析：沪指盘中跌破前期低点

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受昨夜欧美股市暴跌的影响，今日A股市场早盘亦大幅下挫。早盘沪深两市股指跳空低开後，在个股全线下跌的拖累下，沪综指快速下探盘中跌破前期低点，并最低探至2605.14点，随後部分个股回升，使得大盘跌幅有所收窄，不过权重股依然表现疲弱，午盘沪综指报收于2633.52点，下跌1.88%。

笔者认为，当前全球股市重挫，对A股造成强大利空影响。大盘短期内呈现加速赶底态势，可以预计外围市场的波动对大盘短期走势的影响力愈加变大，大盘短线维持弱势寻支撑格局。（完）

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