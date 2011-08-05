奥巴马总统力劝盖特纳留任财政部长

路透华盛顿8月4日电---美国官员周四表示,总统奥巴马已经要求财政部长盖特纳留任,此事料将很快会有决定.

盖特纳曾经暗示,一旦美国达成提高举债上限之後他将辞职.在历经冗长且充满敌意的争辩、甚至令美国濒临可能违约边缘後,本周美国终于达成提高举债上限的里程碑.

顾问说盖特纳尚未决定是否离去,但是预料他将很快有决定.盖特纳再过两周就满50岁,自2009年1月起担任财政部长,参与过奥巴马政府所有重大的经济决定.

根据一位资深官员说,奥巴马与白宫幕僚长戴利(William Daley)均鼓励盖特纳留任.一位顾问说,官员们就此事讨论过很多次.

盖特纳一直考虑辞职,与纽约的家人团聚;为了让儿子完成高中学业,他的家人本月已搬到纽约.

盖特纳接受美国广播公司(ABC)周一访问时说,他尚未决定要不要辞职.白宫周四被问及此事件最新进度时,奥巴马的发言人Jay Carney表示,盖特纳也是给白宫同样的讯息.

如果盖特纳离开,奥巴马将得寻觅一位有意愿、且有能力的继任人选,禁得起在参议院批准过程中可能面临的考验.奥巴马的敌手可能会利用批准人选的听证会批判政府的政策.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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