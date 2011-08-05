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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 12:31 BJT

德罗西回归意大利国家队

德罗西回归意大利国家队，准备迎战下周与世界冠军西班牙队的友谊赛。上赛季末因纪律问题，德罗西被国家队除名。这位罗马中场5月份在意甲联赛中因肘击对手被禁赛三场。意大利国家队主帅普兰德利6月份亦对他做出惩罚，将其踢出国家队。路透

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