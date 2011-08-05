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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 12:31 BJT

伍兹赛场终现招牌笑容

老虎伍兹终于绽放出他的招牌笑容。周一在俄亥俄州火石乡村俱乐部举行的WGC-普利司通邀请赛首轮争夺中，伍兹在第10洞抓下美国名人赛以来的首支小鸟，接着第11洞再次射鸟，最终首轮成绩为低于标准杆2杆的68杆。这是伍兹因伤缺阵三个月後首次参赛。路透

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