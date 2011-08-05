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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 12:31 BJT

普利司通邀请赛首轮斯科特领先

WGC-普利司通邀请赛周四结束首轮争夺，澳大利亚球手斯科特最後6洞抓下4只小鸟，以低于标准杆8杆的62杆成绩占据领先，同胞简森-戴伊以一杆之差居第二。美国球手尼克・沃特尼以65杆名列第三。老虎伍兹落後斯科特打出68杆成绩，落後领头羊6杆。图为斯科特在赛场。路透

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