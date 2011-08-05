版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 12:30 BJT

34岁日本前国脚松田直树去世

前日本国脚松田直树周四在医院病逝，享年34岁。两天前他在训练中突然发病，疑为心脏病突发。松田直树周二送到医院时已经失去意识，一直靠人工呼吸机辅助维持生命。他曾经代表日本国家队有过40次出场经历，且于2002年代表日本队出征世界杯。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐