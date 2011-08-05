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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 12:30 BJT

巴萨小将罗梅乌加盟切尔西

英超豪门切尔西周四在网站上宣布，已与巴塞罗那青训小将奥里奥尔・罗梅乌签约四年。巴萨称罗梅乌的转会费是500万欧元，巴萨保留对罗梅乌的回购选择权。罗梅乌上赛季首次亮相西甲，目前正代表西班牙出征哥伦比亚U20世青赛，比赛结束後正式加盟切尔西。红蓝球衣者为罗梅乌。路透

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