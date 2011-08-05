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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 12:45 BJT

朝鲜任裁军会议轮值主席国遭抗议

朝鲜周四首次担任联合国裁军会议轮值主席国，招致多方抗议，其中加拿大未出席此次裁军会议，表示抵制由一个“核扩散国家”担任主席国，反朝鲜活动人士也对朝鲜此次担任主席国表示愤慨。朝鲜常驻联合国代表宋世平主持此次裁军会议，韩国和美国均派代表出席。路透

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