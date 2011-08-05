上海及邻近省份将迎来强烈台风

本周末将有强烈台风登陆上海和浙江。据Tropical Storm Risk预测，台风“梅花”周日将以时速180公里的速度登陆上海，以及包括宁波在内的东部沿海地区及其南部地区。而新华社周四报道，“梅花”台风将成为中国近年来遭遇的威力最强的台风。路透