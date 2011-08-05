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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 12:38 BJT

白宫称拜登将访问中国、日本和蒙古

美国白宫周四称，副总统拜登将在本月晚些时候访华，旨在巩固中美关系，拜登此行还将访问日本和蒙古。拜登办公室称：“应中国国家副主席习近平邀请，拜登将对中国进行访问，这是中国国家主席胡锦涛今年初访美时双方宣布的副主席（副总统）互访中的首次行程。”路透

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