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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 12:41 BJT

杭州出租车司机结束罢运

新华社周四报道，杭州出租车司机罢运三天后已复工，政府承诺举行听证会，调整出租车运营价格後，杭州出租车司机于周四上午开始正常载客。据官方媒体报导，周一早晨的高峰时期，大约1,500名杭州出租车司机开始罢运。截至周二晚间，市中心不见一辆出租车。路透

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