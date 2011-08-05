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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 12:34 BJT

发改委：食用油并无限价令

对于媒体关于发改委解除食用油涨价禁令的报导,中国国家发改委价格司负责人周四澄清,食用油属于市场调节价商品,由企业自主定价,并无"限价令"一说,更谈不上批准涨价申请. 近日有媒体报导,国家发改委已批准益海公司食用油涨价申请,食用油限价令终结.路透

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