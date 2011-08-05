中国和朝鲜就重启六方会谈交换意见

路透北京8月5日电---中国周五称，中方已与朝鲜首席核特使就重启朝核六方会谈进行了讨论。

中国外交部的简短声明并未透露六方会谈将于何时重启，但越来越多迹象表明，朝鲜希望重返六方会谈。

中国外交部在其网站上称，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟周四会见朝鲜外务省第一副相金桂冠，“就重启六方会谈问题交换了意见”。

金桂冠访华前在纽约与美国官员进行会谈，预示六方会谈有望重启。但分析人士对此表示质疑。

朝鲜去年表示，希望重返六方会谈，但美日韩三国以去年11月朝鲜公布铀浓缩项目为由，质疑朝鲜的诚意。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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