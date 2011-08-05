中国和朝鲜就重启六方会谈交换意见

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月5日电---中国周五称，中方已与朝鲜首席核特使就重启朝核六方会谈进行了讨论。
中国外交部的简短声明并未透露六方会谈将于何时重启，但越来越多迹象表明，朝鲜希望重返六方会谈。
中国外交部在其网站上称，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟周四会见朝鲜外务省第一副相金桂冠，“就重启六方会谈问题交换了意见”。
金桂冠访华前在纽约与美国官员进行会谈，预示六方会谈有望重启。但分析人士对此表示质疑。
朝鲜去年表示，希望重返六方会谈，但美日韩三国以去年11月朝鲜公布铀浓缩项目为由，质疑朝鲜的诚意。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。