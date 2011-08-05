中国称希望美国实行负责任货币政策

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月5日电---中国外交部长杨洁篪周五称,中国对欧元区和欧元一直保持信心,今後也将一如既往地支持欧洲和欧元.
外交部网站援引杨洁篪称,中国希望美国实行负责任的货币政策,采取切实措施保障各国在美资产安全.
"欧洲主权债务问题仍在发展,美国主权债务违约风险上升,中东局势动荡和日本大地震给世界经济复苏带来了严峻的挑战."杨洁篪接受波兰通讯社书面采访时称.
他表示,中国将继续与各国加强政策协调和务实合作,为实现世界经济全面复苏做出贡献.(完)
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--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)