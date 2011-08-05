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中国财经 | 2011年 8月 5日 星期五 13:13 BJT

中国称希望美国实行负责任货币政策

路透北京8月5日电---中国外交部长杨洁篪周五称,中国对欧元区和欧元一直保持信心,今後也将一如既往地支持欧洲和欧元.

外交部网站援引杨洁篪称,中国希望美国实行负责任的货币政策,采取切实措施保障各国在美资产安全.

"欧洲主权债务问题仍在发展,美国主权债务违约风险上升,中东局势动荡和日本大地震给世界经济复苏带来了严峻的挑战."杨洁篪接受波兰通讯社书面采访时称.

他表示,中国将继续与各国加强政策协调和务实合作,为实现世界经济全面复苏做出贡献.(完)

欲了解更多详情,请点选中国外交部(here)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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