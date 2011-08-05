中国明确新棉收储“限价不限量”

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
* 新棉收储政策明确
* 按1.98万元/吨敞开收购
* 收储制度将完善,具体方案本月下旬公布
路透北京8月5日电---中国国家发改委明确新年度棉花收储政策,称将按固定价格敞开收购,而收储相关制度将进一步完善,具体实施方案将于本月下旬公布.
中国棉纺织行业协会网站周五刊登新闻稿称,国家发改委上日召开会议明确新年度棉花收储政策,即自9月1日起适时启动新棉收储,按照固定价格1.98万元人民币/吨,敞开收购.
新闻稿称,为了给棉花和纺织产业发展提供良好环境,进一步提高国家宏观调控水平,保证调控效果,相关部门将进一步完善收储相关制度,"具体实施方案将于8月下旬公布."
此前,中国国家发展改革委、财政部、农业部等八部门联合发布了今年棉花临时收储预案,决定从2011年新棉上市起,在安徽、新疆、山东等13个棉花主产省(区、市)实行临时收储制度,今年临时收储价为标准级皮棉到库价格每吨1.98万元,执行时间为今年9月1日至明年3月31日.
中国郑商所棉花期货价格在今年2月份创下纪录新高後一路下滑,至今约下跌四成.郑棉主力合约周五早盘收每吨21,010元,上涨0.25%.(完)
更多细节,请点选中国棉纺织行业协会网站(here)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进/乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)