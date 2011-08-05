全球股市暴风雨浇冷A股 债市见久违暖意

* A股受美股牵累,但跌幅弱于亚洲邻国

* 债券收益率下滑,因憧憬紧缩政策暂缓出台

* 工业品期货大跌

作者 林琦/康熙泽/曾菱

路透上海/北京8月5日电---全球经济放缓忧虑引发的美股和大宗商品的暴跌,对亚洲市场犹如一场突如袭来的超级大台风.中国A股亦难逃冲击,与国际市场关系紧密的中国大宗商品跟随大挫;只有阴冷已久的债市看到了些许暖意.

全球经济"二次探底"的担忧有所抬头,这让国内一些人士期盼中国可能会适度放松宏观调控力度.不过多数分析师预期,目前国内物价指数高企,房地产价格居高不下,短期内政策面至少不会放松,A股将难改弱势.

申银万国研究所市场研究部经理桂浩明指出."短期内中国股市还是弱势整理...中国宏观调控不可能会放松,通胀形势摆在那里."

他说,A股市场今日大跌,是因为受到海外股市的牵累.不过A股跌幅没有海外那麽大,一是因为近阶段A股走势本来偏弱,二是因为中国经济运行格局与日韩等不同,这些周边国家与美国经济牵连度更大一些.

A股市场的风向标--沪综指周五早盘收跌1.88%,开盘初一度大挫近3%至逾10个月低点,之後方有所回升.而其他亚洲股市普遍暴跌,香港?生指数早盘收跌4.75%,台湾股市重挫4.9%,韩国综合股价指数下跌逾3%,日经指数亦下跌近3.6%.

亚洲股市哀鸿遍野的源头来自美股.周四美国股市暴跌,出现2009年初大衰退以来的最大幅度下跌.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%,因市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙.[.NCN]

**A股仍受制于国内宏调政策**

诚然,中国目前股市与外界的联动已较以往更为密切,但最终影响A股的,仍需看国内宏观经济及政策脸色.

"周边市场对国内股市会有一定的影响,但不是根本性的,主要取决于国内,"信达证券研究所副总经理刘景德指出.

他认为,现在影响A股的主要因素还是未来宏观调控政策动向.物价那麽高,8月份加息可能性依然存在,股市心理压力仍较重,大盘走势将会较弱.

中国央行最新表态亦验证了市场预期.尽管周一公布的中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低,但中国央行当天公告仍坚持将稳定物价作为宏观调控为首要任务,货币政策未见松动迹象.

中国政府年初设定的通胀目标为4%.但自3月以来,居民消费价格指数(CPI)同比涨幅已经连续四个月位于5%上方,6月更是一举破六触及6.4%的三年高点.而中国央行为了控通胀,自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%.

上海证券策略分析师屠骏亦表示,下半年股市的走势主要受到通胀的牵制,而且通胀在四季度之前都很难脱离高位,所以大盘也比较难有机会,乐观来看,大盘的低点可能在2,500点左右.

东北证券策略分析师沈正阳则稍显乐观.他认为,"伴随(下周)数据不断发布,恐慌情绪逐渐释放,股指有望慢慢回补(今日)这个缺口,回升至2,700点."

中国将于下周二(9日)公布7月CPI和工业生产者出厂价格指数(PPI)等关键经济数据.据路透综合22位分析师预测结果,7月CPI同比上涨6.3%,较6月略有回落,但仍稳居高位.

上投摩根基金公司分析师则持更乐观态度,认为在海外金融市场不稳定因素显着上升的情况下,国内的调控政策无疑会进入观望,近期难有紧缩政策出台,甚至可能有阶段性的放松.

"A股不必太恐慌,而且A股走势一贯与境外市场有差异,下跌风险要小于外围市场,而且很可能领先全球市场企稳反弹."他说.

**东边日出西边雨**

欧美经济悲观预期升温,让中国股市亦遭凄风冷雨,但紧缩政策或会暂缓出台的预期,却给疲弱不堪的债市带来了一缕阳光.

"(美国)QE3也会出,但中国会停留一段时间观察,政策暂时不会从紧,"深圳一券商交易员认为,政策观察期对于债市来说是反弹的机会.

北京时间11:17时,剩馀期限近三年的央票1101032双边报价最新显示为4.22/4.11%,较上日尾盘的4.30/4.22%大跌8个bp.

上海一券商分析师也称,"现在市场还不会太担忧QE3,先盯着海外经济走弱,(国内政策面)继续加息和提准的空间也很小,关键看8月、9月的数据吧."

他认为,国内债券市场的反弹势头预计可以延续2-4周,收益率跌幅有望达20bp左右.

至于大宗商品市场,国内市场早已与全球市场"荣辱与共",今早自然是一片惨绿.而工业品与全球经济增速相关系数较高,成为今天的重灾区,期铝、期锌、期铅跌幅均超过4%,期铜亦有超过3%的跌幅.

期锌主力合约报17,355元,跌910元,或5%;期铜主力10月合约则报69,250元,跌2,290元,或3.2%.(完)

--审校 林高丽

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