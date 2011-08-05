余永定：应允许人民币“自由浮动”

路透北京8月5日电---金融时报周五刊载中国央行前货币政策委员余永定的评论称,中国应尽快允许人民币"自由浮动",以阻止中国外汇储备规模进一步膨胀,并避免对其美元投资造成"毁灭性"损失.

余永定呼吁中国政府停止购买美元计价的资产,降低对这个全球主要储备货币的风险敞口.

"如果中国可从美国债务上限危机中吸取任何教训,那就是中国必须停止实施导致外汇储备继续扩大的政策,"他在金融时报撰文称.

但他未提及,中国应如何投资运用其巨额外储资金.

余永定认为,中国政府必须通过放松受压制的人民币汇价及借助自由浮动让其升值,来解决导致庞大外汇储备的真正原因.

他未透露,是否中国应实施有管理的浮动汇率机制或是自由浮动的汇率机制.

余永定的评论与中国央行货币政策委员夏斌的看法相左.夏斌本周称,中国在未来10年也不能放任人民币自由浮动,而美元将长期充当重要的全球储备货币.

余永定提到,中国政府在通过创立主权财富基金来管理外汇储备,促进人民币走向海外和刺激国内需求等方面,都不太成功.

"人民币浮动并非无需付出代价,"余永定认为,"但此举对中国经济的益处将大大超过付出的成本,同时也对全球经济有利."

中国目前拥有高达3.2万亿(兆)美元的全球最高外汇储备,也是美国公债的最大外国买家.分析师估计,中国外储约70%投资于美国公债等美元资产,但具体的投资组合从未对外公布.

在呼吁放开人民币汇率,允许其升值以促进全球经济再平衡的中国分析师中,余永定并非第一人.但中国政府担忧,人民币升值会损及出口行业,而後者是中国吸纳就业的主要部门.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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