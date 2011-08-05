他信妹妹当选为泰国首位女总理

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透曼谷8月5日电(记者 Martin Petty)---泰国前总理他信的妹妹英拉・西那瓦(Yingluck Shinawatra)周五在议会投票中当选为泰国首位女总理。
在议会500个席位中，现年44岁的英拉迅速获得了逾251名议员的支持。投票还在继续中。
在她正式就职并开始提名内阁成员前，英拉必须等待泰国国王普密蓬・阿杜德(Bhumibol Adulyadej)的认可。泰国国王可能最早会在周五晚批准英拉为泰国总理。英拉所属为泰党(Puea Thai Party)尚未透露内阁成员候选人选。
为泰党在议会500个席位中赢得265席，而现任总理阿披实所领导的民主党只拿下159席，这令分析人士颇感意外，因他们本预计两党席位应会非常接近。
英拉将领导六个政党组成的联合政府，这六个政党在议会中占300个席位。其盟党成员会获得某些内阁职位，但预计她也会任命某些来自议会外的人担任部长职务。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。