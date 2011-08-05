《人民日报》驳斥中国是大规模网络攻击幕後黑手的猜测

路透北京8月5日电---《人民日报》周五载文抨击网络安全公司McAfee所谓其查出的一系列大规模网络攻击系“国家所为”的说法。

McAfee本周称查出迄今为止最大规模的一系列网络攻击，历时五年之久，涉及联合国在内的72家组织、政府与企业。

该公司并且表示，认为此次攻击背後是某国所为，但没有具体点名，但多位安全专家将矛头指向了中国。

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《人民日报》没有引述中国官方对此次网络攻击指控的反应，该文章目前为止最为接近于官方回应。

《人民日报》文章称，“武断地把中国与每一起网络黑客行为联系起来的做法是不负责任的。”

“迈克菲（McAfee）新报告指称‘某国政府’黑客实施大规模网络间谍行动，然其分析理由却明显站不住脚。”

战略与国际研究中心网络安全专家詹姆斯・刘易斯（James Lewis）稍早对路透表示，中国很可能是此次网络攻击的幕後黑手，因为一些目标所涵盖的信息只会令中国特别感兴趣。

《人民日报》并在文中引述网友评论称，迈克菲发布这样的报告是为了吓唬人，以卖出更多网络安全技术产品。

“其实，随着今年以来针对国际知名企业或国际组织的黑客攻击事件增多，部分西方媒体屡次将中国描绘为‘幕後黑手’。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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