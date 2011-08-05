《人民日报》驳斥中国是大规模网络攻击幕後黑手的猜测

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月5日电---《人民日报》周五载文抨击网络安全公司McAfee所谓其查出的一系列大规模网络攻击系“国家所为”的说法。
McAfee本周称查出迄今为止最大规模的一系列网络攻击，历时五年之久，涉及联合国在内的72家组织、政府与企业。
该公司并且表示，认为此次攻击背後是某国所为，但没有具体点名，但多位安全专家将矛头指向了中国。
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《人民日报》没有引述中国官方对此次网络攻击指控的反应，该文章目前为止最为接近于官方回应。
《人民日报》文章称，“武断地把中国与每一起网络黑客行为联系起来的做法是不负责任的。”
“迈克菲（McAfee）新报告指称‘某国政府’黑客实施大规模网络间谍行动，然其分析理由却明显站不住脚。”
战略与国际研究中心网络安全专家詹姆斯・刘易斯（James Lewis）稍早对路透表示，中国很可能是此次网络攻击的幕後黑手，因为一些目标所涵盖的信息只会令中国特别感兴趣。
《人民日报》并在文中引述网友评论称，迈克菲发布这样的报告是为了吓唬人，以卖出更多网络安全技术产品。
“其实，随着今年以来针对国际知名企业或国际组织的黑客攻击事件增多，部分西方媒体屡次将中国描绘为‘幕後黑手’。”（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。