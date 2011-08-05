沪综指大跌2.2% 至一个半月新低

路透北京8月5日电---隔夜美股等外盘重挫冲击中国股市沪综指周五大幅收跌2.15%至一个半月来新低,盘间一度触及10个月来低点.分析人士称,外围市场恶劣表现令近期走势疲弱的国内股市再受打击,市场信心遭重创,料短线後市虽有反抽可能,但仍将弱势下行.

沪综指收报2,626.423点,大跌57.616点,或2.15%,前一收盘低位为6月20日的2,621.253点.本周沪综指累计下跌2.79%,创逾两个月以来最大单周跌幅.

湘财证券分析师徐广福称,外盘重挫对国内股市造成沉重打击,虽不排除短线会有超跌反抽的走势,但由于全球经济忧虑持续蔓延,国内政策面及基本面等利空仍然存在,大盘中线走势仍不容乐观.

市场担忧美国再次陷入衰退和欧洲主权债务危机蔓延至意大利和西班牙,导致美国股市周四暴跌,为2009年初大衰退以来最严重的一次.道琼工业指数和标准普尔500指数皆大跌逾4%,Nasdaq指数劲挫逾5%.

今日沪股下跌个股达845家,上涨个股仅为103家,各板块呈全面下跌之势.

华融证券分析师范贵龙认为,下周公布数据,若不太乐观还会对市场有冲击;技术上看2,500-2,600可能是个底部区域.

沪深300指数8月合约尾盘报2,896.6点,大跌2.26%,成交量为144,477手.(完)

--发稿 李然/宿泱韫; 审校 曾祥进

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