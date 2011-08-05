王蒙因殴打领队被踢出国家队

2010年3月21日，中国运动员王蒙在保加利亚一个比赛上赢得比赛后站在领奖台上。 REUTERS/Stoyan Nenov

路透北京8月5日电---中国四次冬奥金牌得主王蒙因上月殴打领队，被踢出国家队，且不得参加国际、国内比赛。

中国国家体育总局冬季运动管理中心（WSAC）周四晚发布公告称，王蒙与另外五名队友违反队规外出饮酒，不按时归队，领队王春露提出批评後，王蒙动手殴打王春露。

WSAC在官网公告中称，王蒙与队友刘显伟“追打领队和助理教练及上前劝阻的人员。”

“期间损坏了酒店公共物品，并使自己受伤；在凌晨从医院返回驻地後又擅自严重干扰其他队员正常休息。”

公告并指出：“此次事件性质极为恶劣……严重损害了本应起示范作用的奥运冠军形象，损害了国家短道速滑队的形象，损害了中国运动员的形象。”

另据新华社报导，队友刘显伟因王蒙与领队动粗前煽动争执，也被国家队开除。

WSAC公告还称，责令另外四名队员梁文豪、韩佳良、刘秋宏和周洋在队内做出深刻检查。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。