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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 5日 星期五 15:53 BJT

王蒙因殴打领队被踢出国家队

中国四次冬奥金牌得主王蒙因上月殴打领队，被踢出国家队，且不得参加国际、国内比赛。国家体育总局冬季运动管理中心周四晚发布公告称，王与另外五名队友违反队规外出饮酒，不按时归队，领队王春露提出批评後，她动手殴打王春露。路透

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