《阳歌专栏》新浪腾讯攻城掠地 土豆网逆势上市

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
新浪腾讯攻城掠地
新浪(SINA.O)在社交网络服务领域、腾讯(0700.HK)在电子商务领域，都算是後来者，但可能迅速崛起。新浪势头凌厉，上月启动轻博客公测版後，其注册用户已突破100万。新浪以轻博客作为微博的补充，两款产品实现相互联通，实现用户数量迅猛增长。
新浪轻博客在未来几个月可能呈飞速成长，若到今年底用户达到1,000万，我一点都不会惊讶。若这成为现实，则可挑战该领域领头羊--人人网(RENN.N)，今年第一季人人网注册用户已达到了3,100万人。如果轻博客果真发展神速，微博也开始盈利，我认为，最快到明年底，新浪就可能将轻博客与微博整合到一起，在美国上市。
与此同时，腾讯也制定详细计划，打造B2C和C2C商务平台拍拍网，将为此投入5亿元资源。与新浪相似，腾讯也善于利用其庞大的QQ用户群，将服务拓展至新领域，短短几年时间就取代盛大SNDA.O和网易(NTES.O)，成为中国最大的网络游戏运营商。当然，腾讯在电子商务领域面临的竞争会更激烈一些，需要面对当当网DANG.N、京东商城、和沃尔玛(WMT.N)投资的1号店等强劲对手。但鉴于腾讯在中国互联网领域的地位，我还是对其在电子商务领域的尝试寄予厚望。
至于新浪的轻博客，其成功几乎没有悬念。
一句话：新浪轻博客到今年底将成为社交网络服务领域重要力量，而腾讯在电子商务领域新尝试也很有希望取得成功。
土豆网“逆风”上市
眼下中资股在美国股市的形势非常不利，土豆网仍坚持推进上市事宜，这不禁让人感到纳闷。中国和海外媒体报导称，土豆网IPO指导价区间为28-30美元，相当于市值8.2亿美元左右，约为优酷YOKU.N的四分之一，不过後者去年底上市的时机比现在好多了。土豆网希望此次招股能筹资1.6亿美元，这比本周一些报导中说的1.2亿要高。
眼下是多年来中资股在华尔街最艰难的阶段之一，土豆网仍坚持推进上市事宜，让许多人百思不得其解，其中也包括我。据我推测，土豆网坚持上市可能是迫于来自投资者的压力，因为原本计划去年底就上市，後来由于其首席执行官王微离婚纠纷而拖延。
过去两周，市场的负面气氛似乎已减退，甚至有点触底回升的苗头，但整体市场氛围仍偏于疲弱，因美国债务危机刚刚才化解，而市场对许多美国上市中资股的会计标准仍存在疑问，因此怎麽看都不是上市的好时机。
如果土豆网IPO价格处于甚至低于指导价区间下限，或者由于筹资规模不足1亿美元而再次推迟上市，我都不会感到意外。
一句话：土豆网在眼下市场氛围中推进上市事宜，实在是冒着很大风险，最後也有可能暂时取消上市。(完)
编译：黎黎/高虹 发稿：朱淑珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。