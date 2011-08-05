一周综述，全球股市重挫 A股加速赶底

由于投资者对全球经济可能重新陷入衰退的担心情绪加剧，今日A股市场再现“黑色星期五”，在全球股市暴跌的大环境下，A股怎能独善其身。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

由于投资者对全球经济可能重新陷入衰退的担心情绪加剧，今日A股市场再现“黑色星期五”，在全球股市暴跌的大环境下，A股怎能独善其身。

今日沪深两市股指低开低走，其中沪综指盘中跌破前期低点2610点，盘中更是创出近10个月以来的新低，个股呈现普跌态势，虽然盘中逢低买盘一度助推股指回升，但是无奈量能不济，空方明显占据上风，最终导致大盘再度回落，尾盘沪综指最终报收于2626.42点，下跌2.15%。

分析今日A股大跌的原因，主要是由于投资者对于美国和欧洲经济衰退的担忧加剧，投资者迅速从市场撤离，从而导致全球股市全线重挫，海外市场的压力会通过A+H效应传导过来，在此背景下，A股很难独善其身。

从今日盘面观察，权重股以及题材股双双陷入低迷，尽管两只新股表现不俗，但是作用有限，不过，今日跌停个股家数较少，两市合计非ST跌停个股仅有5只，显示出当前市场具有较好的韧性，但是从尾盘指数跌破扩大看，这种抵抗性情绪持续性不强。

统观近期大盘走势，经过连续三周的向下调整，2610点以来的反弹成果基本上被吞噬。从技术层面分析，大盘技术形态有所恶化，股指有加速赶底迹象，2600点支撑岌岌可危。

本周A股市场继续被众多利空因素包围，在紧缩政策放松预期落空的背景下，市场反弹核心基础缺失，再加上外围市场连续下跌，大盘向下寻求支撑在所难免。

首先，本周一出炉的中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)连跌至29个月新低的50.7，汇丰中国PMI降至28个月新低，并跌破荣枯分水岭至49.3。

数据显示，在中国紧缩政策效应持续释放和外部需求疲软背景下，制造业疲弱迹象显现，中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低，不过指数略高于预期，证实经济正在实现平稳地软着陆，央行抑制通胀政策将仍有一定空间。

其次，经过艰难的谈判，尽管8月2日美国两党最终就提高债务上限达成一致，但如果没有庞大的前期支出削减条件，美国财政情况持续恶化，或导致美国政府不能按期偿付债务，因此，美国的信用评级仍面临有被下调的风险，同时美联储推出第三轮量化宽松（QE3）的预期也加重，受此影响，美国股市并未扭转近期的颓势，其中道指连续破位下行，在很大程度上拖累了全球股市，对于A股而言，在心理层面的冲击尤为突出。

再次，本月新股扩容压力不减，尤其是主板新股发行重新开闸，年内最大的IPO中国水利募集资金高达173亿元已经上会，这无疑加剧市场资金面的紧张。同时8月限售股解禁市值数量达3300多亿元，对本已吃紧的资金面无疑是雪上加霜。

最後，下周相关部门将公布7月份宏观经济数据，在此之前，市场观望情绪浓厚，从本周萎靡的成交量就可以看出，虽然盘中不时有权重股护盘，但是量能的低迷限制了多方的操作空间，短期内要摆脱弱势格局的难度不小。

总的来说，现阶段A股市场正处于内忧外困的不利局面，内有经济增速放缓、通胀高压不减以及资金面趋紧等不利因素，同时，外有欧美债务危机等等，在上述因素没有明显改善之前，大盘探底格局确立。

具体来说，国内宏观面陷入窘境，国际金融形势仍未见好转，资金的撤离或者观望意味着当前A股市场的资产价格仍然有下降空间。A股市场未来将面临一项艰巨的任务，即消化上述利空因素由此带来负面影响，在此过程中，股指震荡寻底似乎不可避免。（完）

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