穆巴拉克“卧笼”受审令埃及人百感交集

路透开罗8月4日电(记者 Sherine El Madany/Sarah Mikhail)---当埃及民众周四在媒体上看到老迈的前总统穆巴拉克的身影时，他们的心情很复杂。此前一天，穆巴拉克在开罗郊外的警察学院接受了审判。

《消息报》(Al Akhbar)就穆巴拉克“卧笼”受审的照片报导称：“穆巴拉克在笼中……现在革命取得了胜利。”

埃及另一家国有报纸《金字塔报》（Al-Ahram）写道：“穆巴拉克和他的政权接受司法审判。”这家报纸曾对穆巴拉克的一言一行均赞扬有加。

一些埃及人表示，穆巴拉克躺在病床上受审只是想博得同情。其他人则表示，不应该这样对待一个老人。很多受访者虽然表现出对穆巴拉克的同情，但表示他还是应接受司法审判。

27岁的会计师Michael Atef表示：“我为他感到难过，但这并不意味着他不应该为他的所作所为负责。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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