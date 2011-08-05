诺基亚西门子将裁员1,500人

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透伦敦8月4日电---诺基亚西门子通信公司(Nokia Siemens Networks)[NSN.UL]的一名发言人周四表示，公司将从收购摩托罗拉(MMI.N)电信网络资产时接收的6,900名员工中裁掉1,500名。
发言人称，裁员会影响到美国等国GSM和Wimax技术部门的工作人员，裁员过程已从英国开始。
芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE和德国西门子公司(SIEGn.DE)于2007年成立了诺基亚西门子通信公司。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
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