中日呼吁全球领导人就经济危机开展讨论

* 日本呼吁共商债务、经济与汇率问题

* 德国、法国与西班牙拟就债务问题进行讨论

* 市场对欧盟处理危机的能力信心渐失

* 全球市场大跌态势在亚洲持续;亚股重挫5%

* 投资者匆忙转持现金

路透东京/华盛顿8月5日电---中国与日本周五呼吁全球开展合作,此前金融市场普遍受创,显示市场担忧欧债危机失控,而美国经济濒临再次衰退的边缘.

继昨日美股暴跌後,亚洲股市重挫,作为美国最大债权人的中日两国指出,事态蔓延的担忧正在加剧.欧洲市场今日也料大幅低开.

法国总统萨科齐的办公室发布声明称,今日稍晚萨科奇将与德国总理梅克尔及西班牙首相萨帕特罗进行会谈.

日本财务大臣野田佳彦表示,全球决策者需正视汇率扭曲现象、债务危机以及对美国经济的担忧.

他对记者表示,"我同意应该讨论这些问题.每个问题都很重要,不过这些问题的先後次序如何排列,目前有待商讨."此前一天,日本当局入汇市抛售日圆.

交易商表示,日本当局连续第二日抛售日圆,以试图遏制日圆升势.日圆升值导致日本出口商处于竞争劣势.由于外界忧虑欧美经济成长状况,日圆成为了受欢迎的避险投资.

中国外交部长杨洁篪表示,美国债务危机逐步加剧,各国应加强合作抵御全球经济风险.访问波兰的杨洁篪称,中国希望美国实行负责任的货币政策,采取切实措施保障各国在美资产安全.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将于下周二召开政策会议,分析师表示,美联储为刺激经济增长能做的事情不多.一系列疲弱的经济数据加之欧洲债务危机,已令外界恐慌经济或再度陷入衰退,导致周四美股暴跌,创全球金融危机以来最大跌幅.

IHS Global Insight表示,美国经济陷入衰退的机率目前为40%.

**现金为王**

市场波动周五蔓延至亚洲,令其暴跌5%.随着投资选择的减少,基金纷纷转向持有现金.

日本和瑞士试图降低其市场的避险魅力.全球金融危机後金价升逾一倍,令投资者在转向贵金属市场寻求避险时慎量再三.

欧洲央行新一轮购债计划中未包含意大利及西班牙公债後,投资者削减头寸,尽管二者收益率(殖利率)站上6%的欧元面世以来高位.

欧洲央行(ECB)总裁特里谢表示,央行内部并非一致支持该行动,彰显了欧洲内部对如何解决债务危机存在深刻分歧.这场债务危机已经迫使希腊、爱尔兰及葡萄牙寻求救援.

投资者担心欧洲第三及第四大经济体--意大利和西班牙会步其後尘.

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)表示,法国、德国及西班牙已经与特里谢举行了谈话.来自美国联邦储备理事会(美联储,FED)、美国财政部及白宫的官员则拒绝就是否在与欧洲或亚洲当局进行任何讨论置评.

投资者此前希望欧洲央行(ECB)在恢复公债购买的刺激计划时纳入西班牙和意大利债券,但该行仅购买了爱尔兰和葡萄牙的债券.

美联储前任官员、现任ISI Group执行董事的Roberto Perli称,欧洲央行的行动"难以理解".

"它释放了错误信号."他说.

尽管欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)已中断假期回到布鲁塞尔,但很多欧洲领导人还在夏休中.雷恩计划在周五召开新闻发布会.

分析师表示,较长期来看,可能需要建立某种超国家的财政机关,以此将存在问题国家的部分债务负担转移到整个地区.但目前对于德国和法国而言,该方案并不会得到政治上的认同.

分析师称,将关注欧洲领导人是否会愿意将欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模扩至能够平息市场恐慌的水平.他们表示,目前为4,400亿欧元的该基金规模或须扩大一倍或两倍,使之能够涵盖像意大利和西班牙这样规模的经济体.(完)

--编译 隋芬/王翔琼/梁睿雪/洪曦;审校 蔡美珍/田建华/丁琦

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