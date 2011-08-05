反对派称北约空袭炸死卡扎菲之子哈米斯

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透班加西8月5日电---利比亚反抗力量一名发言人周五表示，北约对利比亚西部城市兹利坦(Zlitan)的空袭造成32人死亡，卡扎菲之子哈米斯(Khamis)也在被炸死人员当中。
利比亚政府或北约未立即就此置评，路透也无法立即核实哈米斯之死。
哈米斯是利比亚第32旅的负责人。该部队一直在兹利坦战斗，是卡扎菲最专业和最忠诚的部队之一。
利比亚政府今年早些时候表示，卡扎菲的另一个儿子赛义夫・阿拉伯(Saif al-Arab)死于北约的一场空袭。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。