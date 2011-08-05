反对派称北约空袭炸死卡扎菲之子哈米斯

路透班加西8月5日电---利比亚反抗力量一名发言人周五表示，北约对利比亚西部城市兹利坦(Zlitan)的空袭造成32人死亡，卡扎菲之子哈米斯(Khamis)也在被炸死人员当中。

利比亚政府或北约未立即就此置评，路透也无法立即核实哈米斯之死。

哈米斯是利比亚第32旅的负责人。该部队一直在兹利坦战斗，是卡扎菲最专业和最忠诚的部队之一。

利比亚政府今年早些时候表示，卡扎菲的另一个儿子赛义夫・阿拉伯(Saif al-Arab)死于北约的一场空袭。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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