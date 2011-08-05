人民币兑美元续收跌 短线料随外围市场波动

* 人民币兑美元即期汇价略收跌

* 但人民币长期升值基调未改

* 短期有望随海外市场展开波动

路透上海/北京8月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五即期汇价继续收跌,中间价亦有所回落,因对全球经济前景的担忧四起、欧债疑虑重炽,且日本干预汇市等,均对海外美元暂时形成支撑.

交易员指出,从中国经济自身情况来看,人民币长期升值基调未改.但诸多不确定性因素令近期海外市场跌宕起伏,预计短期内即期汇价将随之展开波动.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.4404 6.4385 6.4455 6.4451 6.4386 6.4390

北京一银行交易员表示,人民币近期和"外围市场联系非常紧,(预计短期将在)震荡中双向调整吧."

东京汇市瑞郎兑欧元周五在亚洲触及纪录新高,因市场对欧美经济困境忧虑日增,令投资者出脱风险资产,转向避险货币寻求庇佑. [FRX/CN]

美国非农就业报告将在今日1230GMT公布.许多市场人士认为,若数据疲弱的话,将会激起外界臆测美国联邦储备委员会(FED)是否会在下周政策会议之後暗示有必要采取额外的宽松措施.本周瑞士央行、日本央行已相继采取放宽政策,欧洲央行也暂停加息周期.

上海一银行交易员并指出,从市场客盘情况来看,以结汇为主的方向依旧;中间价走向亦显示央行维持汇价偏强势头态度未改.预计"在汇价到6.41元前这种势头不会改变,但步伐可能还要看外围市场."

欧洲央行(ECB)在停止上一轮购债活动四个月後,此次再度恢复购买政府公债的行为,并宣布将面向流动性紧张的银行提供新的较长期融资.但在声明发布後不久,意大利和西班牙公债收益率继续攀升,逼向危险的高位,市场看来根本不买账.

以下为北京时间16:48,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3880/20 6.3690

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4345/50 6.4230

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水465点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3939元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/钟华; 审校 乔艳红/林高丽

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