朝鲜寄望中国助其经济特区取得成功

调查：亚币多仓增加 人民币亦因美元回落而略看涨
路透新加坡2月10日 - 路透的一项调查显示，过去两周大部分新兴亚币多仓增加，此前美国总统特朗普发表的言论引发市场担忧，即美国或许改变“强势美元”政策。
路透首尔8月5日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜正试图吸引外国投资者对这个世界上最封闭、最贫困的经济体之一进行投资，而这次或许能奏效。
这次尝试更为可信是因为世界第二大经济体中国加大对朝鲜的支持力度。
朝鲜过去仅获得中国地方政府的支持，而这次朝鲜在东西部建“经济特区”的努力则获得了中国中央领导层的支持。
在朝鲜工作的英国律师兼商业顾问Michael Hay表示，亚洲企业，其中多数来自中国，对进入朝鲜建立合资企业兴趣最为浓厚。
他对路透表示，商标申请和注册有了明显增加，这说明“某些国家和大型企业正在为可能出现的政治环境改善做准备，而这将对商业和法律环境产生连锁效应”。
朝鲜推动经济开发区的建设正值朝鲜半岛紧张气氛和美朝关系缓和之际。
联合国数据显示，中国对朝鲜的投资从2002年的150万美元增加至2008年的约4,200万美元。中国2008年年初的官方数据显示，中国有84笔投资流向朝鲜，总价值达4.4亿美元。
分析人士表示，朝鲜希望有一个可用来显示其所谓“强有力大国”崛起的东西，以在明年纪念朝鲜创建人金日成诞辰100周年。
专家警告不要对朝鲜最近的吸引外资举动解读过多，称朝鲜之前曾尝试过类似项目。
韩国国民大学(Kookmin University)朝鲜专家兰科夫(Andrei Lankov)在“东亚论坛”网站上写道：“如果以过去而论，朝鲜成功的机率不高。”
朝鲜过去对外敞开的大门通常很快就关闭，因当权者担心与外界接触会违背其经济自力更生的主体思想并威胁其统治。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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