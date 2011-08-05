四川达州遭洪水 湖南怀化遇伏旱

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月5日电---新华社报导称，强降雨造成四川达州的州河水位上升，数千人被迫转移，而湖南省的民众则面临饮用水和灌溉水的严重短缺。
新华社称，州河水位上升引发的洪水造成至少2,381座房屋倒塌，迫使逾1.3万人被转移安置。
报导称，受伤人数有限，但该地区的道路和电力已被冲毁。
新华社在另一篇报导中称，湖南省怀化市的40万名农村居民遭持续乾旱。该市距离四川达州约500公里。
报导援引地方政府的说法称，乾旱摧毁了14万公顷的农田，造成1,200口井干涸，将严重影响秋粮产量。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。