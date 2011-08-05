四川达州遭洪水 湖南怀化遇伏旱

路透北京8月5日电---新华社报导称，强降雨造成四川达州的州河水位上升，数千人被迫转移，而湖南省的民众则面临饮用水和灌溉水的严重短缺。

新华社称，州河水位上升引发的洪水造成至少2,381座房屋倒塌，迫使逾1.3万人被转移安置。

报导称，受伤人数有限，但该地区的道路和电力已被冲毁。

新华社在另一篇报导中称，湖南省怀化市的40万名农村居民遭持续乾旱。该市距离四川达州约500公里。

报导援引地方政府的说法称，乾旱摧毁了14万公顷的农田，造成1,200口井干涸，将严重影响秋粮产量。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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