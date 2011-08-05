火星上真有流动的液态水？

路透洛杉矶8月4日电---美国宇航局（NASA）周四称，其科研人员发现火星在温暖月份有水流动的新证据，提高了这个红色星球上存在生命的可能性。

NASA十多年前首次发现火星上有水的迹象，但之前的证据显示这些水可能是以固态形式存在，而且主要集中在火星两极。

环绕火星运行的“NASA侦察轨道器”近来发回的照片显示，从火星的春末至夏季，一些斜坡上有暗色手指状的条纹，到冬季逐渐消失。

亚利桑那州立大学地球物理学家Philip Christensen说道：“这是迄今为止能够说明火星上有液态水的最好证据。”

NASA科研人员认为如果火星上有流动、液态水，那这些水应该含盐量很高。这也就解释了为何在火星这麽一个温度很低的星球上水不结冰。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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