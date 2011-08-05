火星上真有流动的液态水？

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透洛杉矶8月4日电---美国宇航局（NASA）周四称，其科研人员发现火星在温暖月份有水流动的新证据，提高了这个红色星球上存在生命的可能性。
NASA十多年前首次发现火星上有水的迹象，但之前的证据显示这些水可能是以固态形式存在，而且主要集中在火星两极。
环绕火星运行的“NASA侦察轨道器”近来发回的照片显示，从火星的春末至夏季，一些斜坡上有暗色手指状的条纹，到冬季逐渐消失。
亚利桑那州立大学地球物理学家Philip Christensen说道：“这是迄今为止能够说明火星上有液态水的最好证据。”
NASA科研人员认为如果火星上有流动、液态水，那这些水应该含盐量很高。这也就解释了为何在火星这麽一个温度很低的星球上水不结冰。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。