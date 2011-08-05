比亚迪副总裁夏治冰因个人原因请辞

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港8月5日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五表示,担任公司副总裁以及汽车销售有限公司总经理的夏治冰因个人因素已请辞.
比亚迪在联交所发布公告称,夏治冰与董事会之间并无任何意见分歧,其辞任也未有股东需特别关注事项.
由于1.6升及以下排量乘用车购车优惠取消、市场竞争加剧,以及手机部件及组装业务受单一最大客户的部分订单推迟,比亚迪上月中发布获利预警,预期上半年盈利将大幅减少至1.21-3.63亿元人民币,同比将降85-95%,去年同期则为24.21亿元.
公司并称,受各业务销售收入下降的影响,公司于报告期内的毛利率有所下降.
比亚迪H股今日收盘跌4.9%至23.35港元,过去一个月来累计跌逾11%;大盘?生指数今日则重挫4.29%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。