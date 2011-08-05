比亚迪副总裁夏治冰因个人原因请辞

路透香港8月5日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五表示,担任公司副总裁以及汽车销售有限公司总经理的夏治冰因个人因素已请辞.

比亚迪在联交所发布公告称,夏治冰与董事会之间并无任何意见分歧,其辞任也未有股东需特别关注事项.

由于1.6升及以下排量乘用车购车优惠取消、市场竞争加剧,以及手机部件及组装业务受单一最大客户的部分订单推迟,比亚迪上月中发布获利预警,预期上半年盈利将大幅减少至1.21-3.63亿元人民币,同比将降85-95%,去年同期则为24.21亿元.

公司并称,受各业务销售收入下降的影响,公司于报告期内的毛利率有所下降.

比亚迪H股今日收盘跌4.9%至23.35港元,过去一个月来累计跌逾11%;大盘?生指数今日则重挫4.29%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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