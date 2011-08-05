大宗商品长期前景偏空 但金价看涨--路透分析师

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透新加坡8月5日电---路透市场技术分析师王涛表示,大部分大宗商品已进入长期看跌周期,现货金则除外.全球经济成长忧虑引发一场席卷金融市场的风暴,正给金价带来支撑.
本月稍早时,王涛曾预期商品研究局指数(CRB)将在四周内跌至326.74.但他表示,目前跌速似乎快于预期,周四的一波大跌即打压该指数跌至327.48的低位.
"此前预期的修正可能演变成一轮长期跌势,因为下行动能太强,"王涛说.
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王涛对美国原油走势的预估更为悲观,将未来数月的价格目标定位在64美元.在他此前的报告中,曾将油价四周目标价设在每桶85.03美元,但油价在8月5日就跌破了这一水准.
对于标准普尔500指数,王涛同样长期看空,并称当前跌势可能是始于2007年高位1,576.09点的长期下行趋势中第二波下探.
但王涛仍看多现货金.
他说,现货金仍徘徊在1,545美元的关键支撑位上方,该水准是基于费波纳奇比例分析所得,现货金或续涨至每盎司2,345美元,这是C浪261.8%的费波纳奇投射位.(完)
--编译 梁睿雪;审校 丁琦
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