奥巴马政府官员抨击标准普尔降评决定的可信度有问题

欧央行警告英国若不接受欧洲法院管辖 恐失去欧元清算资格
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。
* 美国政府指出误差,但标准普尔仍降评
* FED称降评不影响紧急银行放款
* 共和党议员要求财长盖特纳下台
路透华盛顿8月5日电---针对标准普尔周五决定调降美国评等,美国奥巴马政府抨击称,降评决定所根据的分析可信度有问题,美国政府表示,在标普的分析中发现一项2万亿美元的误差.
了解讨论过程的消息人士表示,财政部官员发现,标普对美国政府自由裁量支出的估算过高,高出2万亿美元,之後标普被迫在评级分析内容中移除了这个数字.
尽管被美国官员发现误差,但标普仍决定降评,对此奥巴马政府内部有明显的不满情绪,甚至有些愤怒.
"一项出现2万亿美元误差的判断,意义不言自明,"财政部一发言人称.
这是美国财政部首次公开斥责标普.美国政府官员先前一直私下抱怨,认为标普对美国政治体系的了解程度不够深入.
了解标普与美国财政部周五午後磋商过程的消息人士称,标普原本希望本周稍早的举债上限协议中,会规画未来预算削减4万亿美元.但实际协议只规画以10年时间减赤2.1万亿美元.
消息人士称,即使被指出上述误差,标普仍拒绝暂缓降评.
由于降评威胁日益逼近,美国财政部官员本周稍早已经开始淡化可能的冲击,并表示,金融市场已经很清楚评级面临调降可能,而另外两家评等机构则维持对美国的AAA评等.
美国联邦储备委员会(美联储)表明不受降评影响.一名发言人表示,标准普尔调降美国债信评级,不影响美联储的紧急放款窗口的运行,也无碍美联储买卖公债以执行货币政策.
多位要求不具名的财政部官员周三表示,多家顶级债券交易商都质疑标普的可信度.
CRT Capital Group资深公债策略分析师Ian Lyngen也认为,标普现在的问题不只是可信度.
"标普调降了美国评等的这个事实,在我看来,变成是标普现必须去应付一个相关影响程度的问题,"他称."因为实际情况是10年期(美债)收益率目前逼近2.5%,这绝对不是美债缺乏买家的情况."
美国10年期公债收益率周五曾跌至2.34%,为2010年10月以来最低,以历史水准而言也是极低.
国会议员则利用降评消息,作为支持减赤途径主张的佐证,民主党表示需要增加收入,共和党则强调削减支出.
共和党参议员Jim DeMint表示,财政部长盖特纳应该辞职下台.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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