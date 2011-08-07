奥巴马政府官员抨击标准普尔降评决定的可信度有问题

* 美国政府指出误差,但标准普尔仍降评

* FED称降评不影响紧急银行放款

* 共和党议员要求财长盖特纳下台

路透华盛顿8月5日电---针对标准普尔周五决定调降美国评等,美国奥巴马政府抨击称,降评决定所根据的分析可信度有问题,美国政府表示,在标普的分析中发现一项2万亿美元的误差.

了解讨论过程的消息人士表示,财政部官员发现,标普对美国政府自由裁量支出的估算过高,高出2万亿美元,之後标普被迫在评级分析内容中移除了这个数字.

尽管被美国官员发现误差,但标普仍决定降评,对此奥巴马政府内部有明显的不满情绪,甚至有些愤怒.

"一项出现2万亿美元误差的判断,意义不言自明,"财政部一发言人称.

这是美国财政部首次公开斥责标普.美国政府官员先前一直私下抱怨,认为标普对美国政治体系的了解程度不够深入.

了解标普与美国财政部周五午後磋商过程的消息人士称,标普原本希望本周稍早的举债上限协议中,会规画未来预算削减4万亿美元.但实际协议只规画以10年时间减赤2.1万亿美元.

消息人士称,即使被指出上述误差,标普仍拒绝暂缓降评.

由于降评威胁日益逼近,美国财政部官员本周稍早已经开始淡化可能的冲击,并表示,金融市场已经很清楚评级面临调降可能,而另外两家评等机构则维持对美国的AAA评等.

美国联邦储备委员会(美联储)表明不受降评影响.一名发言人表示,标准普尔调降美国债信评级,不影响美联储的紧急放款窗口的运行,也无碍美联储买卖公债以执行货币政策.

多位要求不具名的财政部官员周三表示,多家顶级债券交易商都质疑标普的可信度.

CRT Capital Group资深公债策略分析师Ian Lyngen也认为,标普现在的问题不只是可信度.

"标普调降了美国评等的这个事实,在我看来,变成是标普现必须去应付一个相关影响程度的问题,"他称."因为实际情况是10年期(美债)收益率目前逼近2.5%,这绝对不是美债缺乏买家的情况."

美国10年期公债收益率周五曾跌至2.34%,为2010年10月以来最低,以历史水准而言也是极低.

国会议员则利用降评消息,作为支持减赤途径主张的佐证,民主党表示需要增加收入,共和党则强调削减支出.

共和党参议员Jim DeMint表示,财政部长盖特纳应该辞职下台.(完)