中国经济学家认为美国评等遭降对市场带来重大风险

路透上海8月6日电---中国的经济学家表示,标准普尔调降美国债信评等对金融市场带来重大风险,并预期此举将促使中国加速分散外汇储备的脚步.

标普周五将美国长期评等调降一个级距至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.

中央财经大学外汇储备研究中心主任李杰表示,"至少短期内国际金融市场将会出现混乱,对中国最直接的冲击就是它的外汇储备受影响.中国持有的美元投资价值将会下跌,缩水所带来的影响可能会很大."

中国本周稍早呼吁华府采取行动应对债务问题,表示美国公债市场的不确定性将会损及全球货币体系并阻碍经济成长.

中国当局已多次呼吁美国采取负责任态度,保护美国资产安全.据分析师估计,美元资产约占中国3.2万亿美元外汇储备的三分之二.

"中国将被迫考虑其他外汇储备投资工具.美国公债已经不再那麽安全了.有一些资产是比AAA资产的风险高,但比AA+资产的风险低.中国以前没有考虑这些投资工具,但现在将被迫考虑,"李杰指出.

中国国务院发展研究中心丁一凡指出,标普降评可能也会促使美国进一步宽松货币政策,对全球市场带来更多不确定性.

"我认为美国出台新一轮量化宽松的机率逐渐升高,因为外部投资者可能设法避开美元资产,逼得美联储别无选择,只能买自家的美债,"丁一凡称.

"如果美国真的推出QE3,绝对会增加全球经济的不确定性,并且可能推升全球大宗商品价格,"他表示.(完)