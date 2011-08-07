标普过度聚焦美国举债上限政治风波 估算存在巨大误差--消息

欧央行警告英国若不接受欧洲法院管辖 恐失去欧元清算资格
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。
路透华盛顿8月5日电---了解讨论过程的消息人士周五晚间宣称,标准普尔将焦点过度偏向美国调高举债上限的政治僵局过程,而且标普对美国财政数字的计算有误,误差数字达2万亿美元.
消息人士称,误差主要集中在标普对自由裁量支出的估算,而且美国财政部已指出这项错误,并引发外界质疑标普的可信度.
财政部一名发言人亦提出这项巨额误差的问题,反映出美国政府对标准普尔调评决定的关切.
"一项出现2万亿美元误差的判断,意义不言自明,"财政部发言人称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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