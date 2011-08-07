标普过度聚焦美国举债上限政治风波 估算存在巨大误差--消息

路透华盛顿8月5日电---了解讨论过程的消息人士周五晚间宣称,标准普尔将焦点过度偏向美国调高举债上限的政治僵局过程,而且标普对美国财政数字的计算有误,误差数字达2万亿美元.

消息人士称,误差主要集中在标普对自由裁量支出的估算,而且美国财政部已指出这项错误,并引发外界质疑标普的可信度.

财政部一名发言人亦提出这项巨额误差的问题,反映出美国政府对标准普尔调评决定的关切.

"一项出现2万亿美元误差的判断,意义不言自明,"财政部发言人称.(完)