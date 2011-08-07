观点：标准普尔调降美国评级至AA+

路透纽约8月5日电---标准普尔周五调降美国AAA的债信评级,或使这一全球最大经济体的前景面临转变.

标准普尔将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.

以下是部份分析师观点:

WRIGHTSON ICAP首席分析师LOU CRANDALL:

标准普尔宣布决定的环境不太理想,但人们最终可能会觉得 ,这个决定来得早总比来得晚要好.标准普尔已将维持美国评级的标准定得远高于其他评级机构.如果他们推迟该决定,我们整个秋季都会心存疑虑,担心任何减赤方面的挫折会引发标准普尔的降级举动.如果出现评级不一致的时间比较长,市场也能够承受.

瑞信驻纽约利率策略师IRA JERSEY

这对信心会有一点影响,但任何针对利率的抛盘可能都有人接盘.我猜想市场已经对此有所预期,经济基本面将成为推动市场的因素,此外欧洲情势也是影响因素.

他们并非仅仅只下调评级,他们也上调评级.评级是会变动的,我不能说这次降级降得好,因为展望为负面.但我认为这在大家的预料之中.

TEMPUS CONSULTING高级副总裁GREG SALVAGGIO

一家能给抵押贷款支持证券"AAA"评级的债信评级机构决定下调美国政府评级,真的很让我惊讶.

我认为预测值夸大了2-3万亿美元,美国财政部提醒他们这个事实,但他们还是决定下调评级.

我作为分析师,如果我给出的预测值少算了200万,或2亿,更不用说少算2万亿,都很难有脸在同行面前拿出自己的分析来.

一家过去三年在量化风险能力方面有着不堪历史的评级机构,他们的观点在我看来有很大的问题.

我都有点生气了.

穆迪和惠誉有默契地表示过,'我们将在调降评级前先看看委员会能拿出什麽',但标普就直接调降评级,而且在数据错误的情况下还是这麽做了.

交易商对评级可能被调降有些心理准备.看看今天的公债走势,是收低的.现在我们必须退一步,不从美国的角度看,而是从美国人自尊的角度来看.现在你该把钱投往何处?欧洲那边也是一团糟...

我不认为大家会一窝蜂去买瑞典债券,瑞典是全球唯二的评级为"AAA"的国家之一.

芝加哥VISION FINANCIAL MARKETS金属交易部门副总裁DAVID MEGER:

一般多认为标准普尔调降评级会有利于避险资产,像黄金将继续引领避险资产走高.但是,因为市场消化降级之举,所以受此消息引发的涨幅可能不会太大.

铜等工业金属甚至可能受创,因为降级会更突显疲弱的经济现状,这个因素今已导致铜价下跌.银价走势落後,但它也可被视为工业金属,所以或许受提振的程度会不如黄金.

在这种情况下,将召开会议的联邦公开市场委员会(FOMC)将格外受到市场注意,关注联邦储备委员会(美联储)主席伯南克和其他货币政策决策者是否会推出第三轮量化宽松措施(QE3)或其他形式的刺激措施.

OANDA首席外汇策略师DEAN POPPLEWELL:

没有人预期评级机构会下调,这下子周一的市场绝对热闹非凡.美元会持续下跌,市场将进一步抛售美元和股票.投资者会希望持有短券,抛出10年券和长期公债,市场将延续追逐安全投资的趋势.

GTF汇率研究总监BORIS SCHLOSSBERG:

到周日晚间亚洲市场开盘时,这大概会更加重美元压力.这是有史以来第一次,标普调降美国评等.尽管多数投资人并没有必须持有AAA评等资产的规定,但调评已经生效,少数很重要的投资者可能会决定至少出脱一部分美国资产部位,这对市场将有不利影响,因为会有一些美国资产被迫出售.我不认为这是出乎意料的举动.

(针对调评时机)

标普希望市场用周末时间消化这个消息.这会减轻这项宣布的震撼.(不过)当市场思索这个消息的重要性时,在亚洲开盘仍可能造成非常剧烈的跌势.

DECISION ECONOMICS资深经济分析师PIERRE ELLIS:

这并非完全出乎意料.只是来得很突然,而且根据标普的解释,这样作的理由充足.我不知道市场没有预料到这个.或许会有温和反应,但不会很严重.时机有点提前,但不算意外.标普原本期待美国提出中长期财政调整计画,但并未提出,而且大选之前也不太可能提出.(完)