标准普尔调降美国信用评级至AA+

* 标准普尔将美国AAA的债信评级调降至AA+

* 下调或增加借贷成本1,000亿美元

* 穆迪稍早维持对美国Aaa的评级不变

路透纽约8月5日电---标准普尔周五调降了美国AAA的评级,或使这一全球最大经济体的前景面临转变.

标准普尔将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.

"下调反应了我们如下看法,即美国国会和政府近期达成的财政整固计划,缺乏稳定政府中期债务状况所必要的条件,"标准普尔在声明中表示.

在降级的决定公布前,美国国会就提高债务上限的问题上展开了一场硝烟弥漫的政治角力,一度在削减开支和增税的议题上僵持不下.

8月2日,美国总统奥巴马签署法案,力争在未来10年削减2.1万亿美元的财政赤字,但减赤力度远低于标准普尔此前希望的,标普指出,4万亿美元的减赤幅度才能为修补美国的财政提供良好的偿付.

标准普尔500指数在过去10个交易日内下跌了10.8%,因市场担心美国经济或陷入另一场衰退,且欧洲债务危机不断恶化,并蔓延至意大利.

美国公债目前的评级低于英国、德国、法国和加拿大等国发行的债券.美国公债曾无可争议地被认为安全度全球最高.

标准普尔在声明中称,新的美国信用评级展望为"负向",暗示未来12至18个月可能再度下调评级.

本周稍早,美国穆迪投资服务公司(Moody's)暂时确认美国Aaa的评级.惠誉表示,仍在检视美国评级,将在月底前发表看法.

"这并非完全出乎意料.我认为这已部分反映在美元的表现中.我们预计美元将进面临更多压力,但不太可能进一步大跌,"富国银行外汇策略师Vassili Serebriakov表示.

"我们不认为外国投资者真的将开始大举抛售美国公债,原因之一是,从市场深度和流动性而言,仍难以找到美国公债的替代品,"他并称.

标准普尔的决定亦可能令其他外国债权人,尤其是中国担忧,中国持有超过1万亿美元的美国债券.北京方面反覆敦促华盛顿处理预算问题,以保护其美元投资.

美国证券行业和金融市场协会表示,此次调降评级,或在未来使美国公债的收益率增加多达0.7个百分点,提高公共债务融资成本约1,000亿美元.

标准普尔在7月14日将美国债信评级置于可能调降的观察名单中,因担心国会无法合理应对今年约1.4万亿(兆)美元的政府财政赤字问题,这相当于美国GDP的9.0%左右,为二战以来最高额之一.

15个月之後,美国将举行下一届总统大选,调降评级和债务议题将成为竞选辩论的主要议题.

围绕削减开支和税收改革方面的艰难政治角力依然存在.(完)