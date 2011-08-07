美元行情可能出现下滑

* 下周焦点在美联储会议和对经济的评估

* 瑞郎和日圆仍受青睐,因经济忧虑

* 投资人对更多干预汇市行动保持警惕

路透纽约8月5日电---美元下周可能下滑,特别是兑瑞郎和日圆,因对全球经济的担忧升温,投资人关注下周美国联邦储备委员会(美联储)的货币政策会议是否会暗示进一步放宽货币政策.

本周在疲弱数据引发对全球经济正重陷衰退的忧虑後,股市大跌,瑞郎等避险资产上扬.尽管周五公布的7月美国就业增长强于预期,但这种情绪持续.

周五,瑞郎兑美元和欧元创新高,之後回落.美元兑瑞郎尾盘升0.2%,报0.7665瑞郎,欧元兑瑞郎升1.5%,报1.0960瑞郎.

本周美元兑瑞郎大跌约3%,欧元兑瑞郎跌3.7%.

美元兑日圆尾盘报78.49日圆,跌0.7%,但本周在日本政府进场干预後,美元兑日圆升1.2%.

今日市场大行情以及波动性攀升促使近几日多家主要央行采取积极的政策行动,包括瑞士央行意外升息,日本央行抛售日圆干预,以及欧洲央行恢复购买公债.

"由于市场已经处于守势,且宏观经济状况恶化,(美联储主席)贝南克无法再对进一步量化宽松政策三缄其口."Intermarket Strategy Ltd执行长Ashraf Laidi表示.

"他们不得不继续暗示准备采取进一步措施,无论美联储如何分析进一步量化宽松政策的利弊."他补充道.

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周二1815GMT发布利率决定.

市场预计将维持利率不变,但将仔细研读政策声明,以寻找经济评估和货币政策前景的线索.

任何对美联储可能推出新的措施刺激放缓经济的暗示都可能殃及美元的避险地位,带动投资人投入瑞郎和日圆.

"即便美联储下周没有谈及第三套量化宽松政策,市场将继续认为有此可能,"多伦多RBC Capital Markets高级汇市策略师David Watt表示,"唯一能够改变美元走势的是我们开始看到一系列令人惊喜的美国经济数据."

**对干预保持警惕**

日本财务大臣野田佳彦周五重申,他正密切关注日圆动向,暗示政府准备继续抛售日圆干预市场.

"他们将再度干预的可能性较高,因他们希望让市场明白他们不会被测试,他们不会进行一次性的干预."纽约花旗集团汇市策略师Andrew Cox表示.

但由于市场担心全球经济放缓,分析师质疑央行的行动将有反效果.

欧元兑美元升1.3%,报1.4290美元,但本周小跌.在意大利总理贝鲁斯柯尼周五承诺将加快撙节措施,令意大利在2013年前恢复预算平衡後,欧元获得提振.

消息人士向路透表示,只要意大利采取上述措施,欧洲央行可能买入意大利公债以缓和意大利的压力.

但BMO Capital Markets高级汇市策略师Andrew Busch表示,任何积极的人气都将消退.他表示,"要记住,欧洲尚未实施对希腊的最新的援助计划,且评等机构仍可能下调意大利和西班牙评等."(完)