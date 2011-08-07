台风“梅花”未登陆上海 逼近山东

路透北京8月7日电---台风“梅花”周日向中国沿海地区靠拢时有所减弱，并未登陆上海，转而向北向山东逼近。

原本预计“梅花”会登陆上海，带来强风和暴雨，但有可能成为中国近年来威力最强大的台风“梅花”迄今还并没有给人们带来严重的损害。

“梅花”可能周一早晨登陆山东，此前已有数十万居民撤离沿海地区，数万艘船只停靠港口。

虽然“梅花”没有在上海登陆，但上海市防汛指挥部副主任桑宝良对记者说，有个别广告牌掉落，个别地区出现了短暂停电。

“梅花”台风带来的更多的是对人们生活的干扰，而非实际破坏。约有200次航班被取消，上海、浙江和福建省数十万居民暂时被疏散。

“一点也不像台风，”29岁的游客李鸿钧（音）对路透说，“风很正常，我觉得台风应该比这个强烈得多，街上到时会空无一人。”（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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