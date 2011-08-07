新华称美国旧日借债好日子一去不返

1月18日在华盛顿宾夕凡尼亚大道上拍到的中美国旗。 REUTERS/Hyungwon Kang

路透纽约/上海（记者 Walter Brandimarte/Melanie Lee）---标准普尔周五调降美国AAA的债信评级後，中国周六直截了当批评美国，称其举债的“旧日好时光”已经一去不复返。

国际评级机构标准普尔因担忧美国财政赤字与不断攀升的债务负担，周五将美国长期债信评级调降一个级距，从原来的AAA降至AA+。

美国最大债权国--中国称，美国评级遭降责任全在自身，并呼吁建立新的稳定的全球储备货币。

在过去一周全球股市跌去2.5万亿美元，美国信用评级遭降进一步加剧人们对美国经济衰退和欧元区危机的担忧。

新华社在一篇评论中指出：“美国政府终于痛苦地认识到，昔日靠借债度过烂摊子的好日子已经一去不复返。”

在新华评论文章中，中国谴责美国举债“上瘾”，两党政治上的争吵“目光短浅”。

评论文章称：“中国作为全球唯一超级大国的最大债权国，现在完全有权利要求美国重视其结构债务问题，保证中国美元资产的安全。”

文章并敦促美国削减军事与社会福利开支，指出信用评级进一步下调可能会削弱全球经济复苏，引发新一轮金融危机。

“应该就美元问题引入国家监管，新的、稳定的、安全的国际储备货币也应该是避免单一国家带来大大灾难的选项之一。” 美国总统奥巴马周六敦促国会议员暂时搁置党派分歧，呼吁大家一致努力将美国财政状况带入正常轨道，推动经济发展。

标普降低美债评级後不久，奥巴马在其每周电台讲话中做出了上述表态，他称党派政治分歧正在耽误美国解决赤字和债务问题。

奥巴马呼吁国会支持降低中产阶级税，延长失业救济期限，通过一些搁置已久的国际贸易协定。

奥巴马说：“两党正在进行合作，以期将我国财政带入正轨。”

“长期看来，我国经济健康取决于此，短期看来，我们迫切需要让经济更快增长，增加就业。”

与中国激烈批评态度不同的是，法国财政部长巴华恩表示，法国相信美国可以走出这段“艰难的时期”。

巴华恩表示，美国失业率没有预期的严重，形势正在往好的方向发展。

他接受法国iTele电视台采访时说：“因此，我们不应该太夸大形势，还要冷静，看基本面。”

由于标普这一决定在市场的预料之中周一市场开盘时受到美债评级下调的影响不会太大，但美国在世界上的地位、美元的地位以及全球金融体系在长期来看会受到影响。

太平洋投资管理公司联席首席执行官穆罕默德・埃尔-埃利安(Mohamed+El-Erian)说：“美债评级下调给市场带来重创，全球金融体系也会受到影响。”（完）

编译：张敏/高虹 发稿：王燕焜

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