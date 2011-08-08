日本周五扣押两名中国渔船船长 次日释放

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京8月8日电---日本海上保安厅周五扣押两名中国渔船船长，称其未经许可在日本专属经济区进行非法捕鱼作业。日方已于周六下午将二人释放。
周五，这两艘渔船在钓鱼岛东北约1,800公里水域作业，而日本海上保安厅将此视作非法捕鱼作业。
日本海上保安厅一名官员称：“该区域是理想的捕鱼区，我们把此视作单纯的非法捕鱼行为。”
去年中国一艘渔船与日本巡逻船在钓鱼岛海域相撞，日方扣押中国船长，引发了一场外交争端，後来中国船长获释。(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。