日本周五扣押两名中国渔船船长 次日释放

路透东京8月8日电---日本海上保安厅周五扣押两名中国渔船船长，称其未经许可在日本专属经济区进行非法捕鱼作业。日方已于周六下午将二人释放。

周五，这两艘渔船在钓鱼岛东北约1,800公里水域作业，而日本海上保安厅将此视作非法捕鱼作业。

日本海上保安厅一名官员称：“该区域是理想的捕鱼区，我们把此视作单纯的非法捕鱼行为。”

去年中国一艘渔船与日本巡逻船在钓鱼岛海域相撞，日方扣押中国船长，引发了一场外交争端，後来中国船长获释。(完)

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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