8日盘前分析：震荡仍是主基调

上周A股市场遭受重创，特别是上周五受外围股市影响，出现大幅回落，盘中一举刷新6月下旬的低点，2600点关口面临严峻的考验。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股市场遭受重创，特别是上周五受外围股市影响，出现大幅回落，盘中一举刷新6月下旬的低点，2600点关口面临严峻的考验。

统观近期大盘走势，经过连续三周的向下调整，2610点以来的反弹成果基本上被吞噬。从技术层面分析，大盘技术形态有所恶化，股指有加速赶底迹象，2600点支撑岌岌可危。

当前全球经济步入一体化时代，欧美股市上周大幅下挫，美国三大股指均创去年12月以来新低，当周美国标普500指数下跌6.73%；英国伦敦富时100指数下跌9.77%，法国巴黎CAC40指数下跌10.63%，德国法兰克福DAX指数下跌12.89%。

对于国内投资者，当前最关心的问题是欧美市场的剧烈波动会否对A股造成负面冲击。分析人士认为，由于A股较欧美股市更早进入估值底部区域，并且中国经济增长仍强劲，未来A股有望跑赢欧美股市，但外围市场波动加剧与国内相对偏紧的货币政策将制约A股上升空间。

本周将陆续公布7月宏观经济数据，其中，7月通胀数据最为引人瞩目。如果7月CPI涨幅再创新高，对货币政策继续收紧的担忧将压制A股整体的估值水平，但沪综指在2600点附近继续下行空间比较有限。

总的来说，国内宏观面陷入窘境，国际金融形势仍未见好转，资金的撤离或者观望意味着当前A股市场的资产价格仍然有下降空间。A股市场未来将面临一项艰巨的任务，即消化利空因素由此带来负面影响，在此过程中，股指震荡寻底似乎不可避免。

消息面，权威人士5日表示，四大国有银行7月新增贷款规模为2056亿元，较6月的1982.49亿元增加73.51亿元。预计银行业7月新增贷款规模在5500亿—6500亿元之间。

按照央行年初制定的今年新增贷款规模在7万亿到7.5万亿区间来测算，考虑到每个季度3:3:2:2和逐月4：4：2的信贷投放节奏，7月新增贷款应控制在5600亿元到6000亿之间。分析人士认为，由于下半年银行业信贷规模只占全年目标40%，虽然目前银行贷款议价能力增强，“价升量减”还是会对银行业绩产生影响，预计下半年银行业绩增速将放缓。（完）

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