美俄亥俄发生枪击案 共8人死亡

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透克里夫兰8月7日电---美国警方称，俄亥俄州阿克伦市科普利镇周日发生一起枪击案，七人遇害，其中包括一名11岁儿童，此後警方击毙嫌疑人。
科普利镇人口约1.4万人，距离克里夫兰约60公里。
科普利镇警方负责人迈尔(Michael Mier)告诉记者，这名嫌疑人先是在一个区域杀害5人，後来又在别的地点杀害2人，而後警方与其交火，并将其击毙。
有一名女性被枪击後幸存，被送往阿克伦市医院。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕昆
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。