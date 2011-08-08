澳大利亚称中国指责美国“无益处”

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透堪培拉8月8日电---针对中国指责美国“举债成瘾”，澳大利亚作出回应，称中方言论“无益”，并呼吁20国集团所有成员携手帮助解决美国和欧洲债务危机。
中国新华社周六发表评论文章，告诫美国应结束“举债成瘾”，并呼吁美国削减军事和社保支出。
澳大利亚国库部长斯万(Wayne Swan)被问及新华评论文章时说：“我觉得这样的评论没有益处。国际社会现在要做的，就是要密切合作，应对这些挑战。”他称，20国集团成员国可发挥重要作用。
澳大利亚是美国的传统盟友，但从经济上则与中国联系密切，中国是澳大利亚最大贸易夥伴，2010年双边贸易额超过1,000亿美元。
斯万表示，美国债信评级遭标普调降後，他与主要经济体财长进行了对话，其中包括美国财长盖特纳。
他并称一直定期向国内金融监管官员咨询海外债务危机，并强调指出，澳大利亚基本面强健，债务水平低、失业率低，且与中国贸易联系紧密。
当被问及是否担心重演2008/2009年全球金融危机时，斯万说：“现在要作判断，还为时过早。”(完)
编译：高虹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。