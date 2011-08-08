澳大利亚称中国指责美国“无益处”

路透堪培拉8月8日电---针对中国指责美国“举债成瘾”，澳大利亚作出回应，称中方言论“无益”，并呼吁20国集团所有成员携手帮助解决美国和欧洲债务危机。

中国新华社周六发表评论文章，告诫美国应结束“举债成瘾”，并呼吁美国削减军事和社保支出。

澳大利亚国库部长斯万(Wayne Swan)被问及新华评论文章时说：“我觉得这样的评论没有益处。国际社会现在要做的，就是要密切合作，应对这些挑战。”他称，20国集团成员国可发挥重要作用。

澳大利亚是美国的传统盟友，但从经济上则与中国联系密切，中国是澳大利亚最大贸易夥伴，2010年双边贸易额超过1,000亿美元。

斯万表示，美国债信评级遭标普调降後，他与主要经济体财长进行了对话，其中包括美国财长盖特纳。

他并称一直定期向国内金融监管官员咨询海外债务危机，并强调指出，澳大利亚基本面强健，债务水平低、失业率低，且与中国贸易联系紧密。

当被问及是否担心重演2008/2009年全球金融危机时，斯万说：“现在要作判断，还为时过早。”(完)

编译：高虹 发稿：朱淑珍

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