G7声明称必要时准备出手稳定汇市

路透纽约8月7日电---日本财务大臣野田佳彦周日表示,七国集团(G7)称如果情况需要,将准备干预外汇市场,且市场对美国公债的信心没有改变.

此外,欧洲央行(ECB)料将买入意大利与西班牙债券,以缓解冲击到欧元区大型经济体的债务危机.

以下为分析师言论摘要

太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian):

G7的声明似乎不会影响市场走势.市场的关注重点仍是标普调降美国评级所引发的反应,标普与美国财政部之间的公开冲撞,政治交锋,以及欧洲央行(ECB)的声明.

DIRECT ACCESS PARTNERS执行合伙人暨交易员MIKE SHEA:

日本财务大臣说对美国公债的信心不变,这并不让人意外,因为从全球宏观背景来看,美国公债的流动性仍很高,且其背後还有美国政府的十足信心.不管是每个评级机构对美国的评级都是AAA,抑或三个评级机构中只有两个对美国的评级为AAA,情况都一样.

期货下跌2%基本在我们预期之内,但如果跌幅超过5%,将会很麻烦.

LORD ABBETT市场策略师MILTON EZRATI:

欧洲情况的进展对市场短期内是很有利的.人们之前就一直在等待欧洲央行积极介入.欧洲的事态发展比美国的更加重要.标普调降美国评级肯定是意料之内的事.这将推高欧元兑美元,但还不能下定论,因为仍可能发生很多情况.日圆与瑞郎最近受益于避险资金流入,现在则将可能回吐出一些兑美元与欧元的涨幅.(完)

--编译/审校 隋芬/杜明霞/张若琪

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