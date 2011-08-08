G7声明称必要时准备出手稳定汇市

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透纽约8月7日电---日本财务大臣野田佳彦周日表示,七国集团(G7)称如果情况需要,将准备干预外汇市场,且市场对美国公债的信心没有改变.
此外,欧洲央行(ECB)料将买入意大利与西班牙债券,以缓解冲击到欧元区大型经济体的债务危机.
以下为分析师言论摘要
太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian):
G7的声明似乎不会影响市场走势.市场的关注重点仍是标普调降美国评级所引发的反应,标普与美国财政部之间的公开冲撞,政治交锋,以及欧洲央行(ECB)的声明.
DIRECT ACCESS PARTNERS执行合伙人暨交易员MIKE SHEA:
日本财务大臣说对美国公债的信心不变,这并不让人意外,因为从全球宏观背景来看,美国公债的流动性仍很高,且其背後还有美国政府的十足信心.不管是每个评级机构对美国的评级都是AAA,抑或三个评级机构中只有两个对美国的评级为AAA,情况都一样.
期货下跌2%基本在我们预期之内,但如果跌幅超过5%,将会很麻烦.
LORD ABBETT市场策略师MILTON EZRATI:
欧洲情况的进展对市场短期内是很有利的.人们之前就一直在等待欧洲央行积极介入.欧洲的事态发展比美国的更加重要.标普调降美国评级肯定是意料之内的事.这将推高欧元兑美元,但还不能下定论,因为仍可能发生很多情况.日圆与瑞郎最近受益于避险资金流入,现在则将可能回吐出一些兑美元与欧元的涨幅.(完)
--编译/审校 隋芬/杜明霞/张若琪
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。