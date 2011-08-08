标普常务董事称再降美国评级机率为三分之一

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透华盛顿8月7日电---标准普尔常务董事钱伯斯(John Chambers)周日表示,在未来六个月至两年的时间内,再次下调美国债信评级的机率为三分之一.
"6到24个月内...评级展望为负面."他在美国广播公司(ABC)的节目"This Week."中说.
"而且,如果美国的财政状况进一步恶化,或者政治僵局加剧,那麽可能导致调降评级.负面展望意味着在这一期间内下调评级的机率至少为三分之一."
钱伯斯说,美国要恢复AAA的评级将需要一段时间.(完)
--编译 杜明霞;审校 隋芬
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