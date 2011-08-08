问答：标普调降美国评级意味着什麽

路透纽约8月6日电---标准普尔周五下调美国AAA的债信评级,此举可能影响美国的借贷成本和投资者对美国资产的看法.以下是美国评级被调降对投资者、消费者和美国而言意味着什麽的问答.

**什麽是调降评级?**

标准普尔表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.标准普尔是三大评级机构之一,对机构、市政和政府发行的债券进行评级.

**标普为什麽下调美国评级?**

标普认为,债务规模达14.3万亿(兆)美元,以及未来数年的赤字预期,不足以保证美国的AAA评级.该机构从1941年起对美国的评级一直为AAA.标普还表示,美国的政治环境不能树立该国能在短期内就如何大幅减赤达成协议的信心.

**这表示美债不再安全了吗?**

不是的.AA+评级意味着美国仍被看作是有"很强"的偿债能力.事实上,目前只有四个国家拥有AAA级别的评级--加拿大、德国、法国和英国.此外,美国公债价格本周上扬,令指标10年期公债收益率(殖利率)挫至2.34%,为10个月左右以来最低.这暗示人们仍将美国视作安全的投资地点.

**可是国会不是刚签署了债务协议吗?**

是这样不假,但该协议要节省的目标是2.1万亿(兆)美元.而标普曾表示,美国需节省至少4万亿美元,方能在未来几年开始降低赤字水平,采用减支或者增税手段皆可.

**此次降级会带来怎样的影响?**

随时间推移,调降评级将导致美国公债投资者要求得到更高的收益率,以弥补风险.若真是如此,指标公债长期收益率将会攀升.多数主要收益率,包括公司债、抵押贷款债券(MBS)及其它类型贷款都是以美国公债为定价基准,这意味着各个层面的借款成本都将随时间推移而上升,令贷款及发债成本更高.个人或公司支付的利息越高,用于其他活动的支出就会越少.

**降级的代价有多大?**

据美国证券行业和金融市场协会(SIFMA),评级遭下调将推高美国公债收益率0.7个百分点,从而导致公共债务融资成本增加约1,000亿美元.

**谁持有美国公债?**

美国财政部最近数据显示,中国是最大的美国公债持有国,规模达1.16万亿美元.中国已反复警告美国赤字的不可持续趋势,并谈及将其外汇储备分散于其他经济体.但由于中国要通过买入美元来维持其货币的汇率水准,故未来几年中国可能仍是美国公债的主要持有者.

**货币市场基金必须抛售其所持美国公债吗?**

不尽然.信贷评级的调整影响的是长期债务,美国短期信贷评级为A-1+,是短期债评级中的最高水准.持有短期债的货币市场基金不太可能会受到影响.

**投资者将青睐更高评级国家的债券吗?**

可能.太平洋投资管理公司(PIMCO)的William Gross等一些大型投资者曾表示,加拿大等其他市场的投资价值更佳.但美国市场仍十分诱人,因为美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)的数据显示,美国债市截至2011年3月底的规模超过了35万亿(兆)美元.没有任何一国的债券市场接近于这一水平.

**现在评级已下调,美国还会幸免进一步下调吗?**

不会.因为标准普尔已把美国长期信贷评级展望设置为"负面".这就意味着,若美国不能在削减债务上取得进展的话,标准普尔可能会在未来12-18月中进一步下调美国的评级.

其他评级机构,如穆迪和惠誉目前刚刚确认美国AAA的债务评级.但二者均暗示,如果美国不能按计划减赤,就可能下调评等.穆迪目前把美国债务评等置于可能调降的复评名单中.

**美国享有AAA评等多久?**

标准普尔1941年以来一直维持美国AAA评等,直到不久前的调降.穆迪和惠誉分别自1917年和1994年以来维持着美国的AAA评等.(完)