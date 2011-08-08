香港《经济日报》防金融海啸 关键挽市场信心

8月8日社评

评级机构标普与美国政府决裂,上周五晚调低美国三A主权信贷评级,可能令环球金融市场今天暴跌,西方大国与港府都严阵以待;究竟今次危机是大是小,关键在于全球民众对美欧债务及经济还剩下多少信心.降级反映失望,要免市场绝望.标普降低美国主权信贷评级後,美国政府立刻还击,指其计错数,标普则指,调低评级不止债务多大,还有对美国减低财赤已缺乏信心.

美国国会虽达成削债协议,但过程暴露美国党争激烈,故在明年底总统大选前都无力真的减赤,更无力挽救经济,正是公众愈来愈认清美债、经济困局,渐失信心与耐性,遂造成上周美股大跌7%、油价更急挫9%.标普终调低美国评级,正反映上述事实.标普的降级行动,亦将进一步强化公众对美国的失望,导致市场信心再挫,外界忧虑此可能触发今天股、汇以至商品期货大跌,现在并无信贷紧缩的即时危机.

不过,美债评级下调,若投资者因而对美欧债务及经济,由失望变为绝望,争相沽货,亦可引发超级金融风暴.但假如投资者对美欧债务及经济还未致全面失去信心,便未致要力沽美债、美元,加上上周环球股市及商品的大跌,已提早消化部分不利影响.其实上周美元是升不是跌,美国两年期国债孳息还跌至历史新低,此因全球资金过剩,却无投资乐土,资金撤出股市、商品後,被迫转投美元、美债.

因此,短期之内若能稳住投资者信心,不致不问价抛售金融资产,就可度过眼前危机;西方七大工业国已准备各种应急策略,成败关键是她们能否增强市场信心,避过恐慌式抛售.纵能度过眼前危机,还有更难解决的中期危机,因美欧政府还要令全球相信,她们一方面真的可减债,另一方面又不致打击经济,甚至有力复苏经济.若不能达致此既矛盾又必须达成的任务,那公众已极脆弱的信心,可随时因各种不利消息,触发市场暴跌.美欧如何及能否挽救公众对其债务及经济的信心,已成未来金融市场变化的最重要因素.